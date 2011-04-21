Директор ЦРУ може стати міністром оборони США

Директор ЦРУ Леон Панетта - один з найвірогідніших кандидатів на місце голови Пентагону, повідомляє блог Cable журналу Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

"Кілька експертів повідомили Cable, що директор ЦРУ Леон Панетта і президент центру стратегічних і міжнародних досліджень Джон Хемрі - фінансові "яструби", які найкращим чином підходять на посаду голови Пентагону", - наводить повідомлення РІА Новини.

Нинішній міністр оборони Роберт Гейтс звільнить посаду, ймовірно, цього літа. Він неодноразово говорив про намір піти у відставку в 2011 році, майже за рік до президентських виборів у США. Головною причиною бажання піти на пенсію Гейтс назвав початок нового виборчого циклу в країні. За його словами, він хоче звільнити кабінет для нового міністра, щоб той встиг попрацювати з чинною адміністрацією рік до початку виборів.

За даними Cable, майбутній очільник міністерства оборони мусить бути, насамперед, експертом у фінансовій частині: йому треба реалізовувати запропоновану Білим домом програму жорсткої економії коштів.