Сомалійські исламісти захопили ще одне місто
22:20, 23 квітня 2011Світ
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Дусамареб розташований у центрі країни
У Сомалі ісламістське угруповання Аль-Шабааб захопило контроль над стратегічно важливим містом Дусамареб (Dhusa Mareb), передає Бі-бі-сі.
Ісламісти з Аль-Шабааб вдалося вибити з міста сили, лояльні перехідному федеральному урядові Сомалі.
Останні десятиліття в Сомалі триває громадянська війна, єдина державна влада фактично відсутня, а федеральний уряд, підтриманий Заходом, контролює лише деякі райони столиці - Могадішо.
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