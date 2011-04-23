Сомалійські исламісти захопили ще одне місто

22:20, 23 квітня 2011
Світ
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Дусамареб розташований у центрі країни 

У Сомалі ісламістське угруповання Аль-Шабааб захопило контроль над стратегічно важливим містом Дусамареб (Dhusa Mareb), передає Бі-бі-сі.

Ісламісти з Аль-Шабааб вдалося вибити з міста сили, лояльні перехідному федеральному урядові Сомалі.

Останні десятиліття в Сомалі триває громадянська війна, єдина державна влада фактично відсутня, а федеральний уряд, підтриманий Заходом, контролює лише деякі райони столиці - Могадішо.

 

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