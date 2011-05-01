Закінчився семирічний мораторій на робітників із Східної Європи

Відсьогодні громадяни країн, що вступили до Євросоюзу в 2004 році, зможуть безперешкодно працювати у Німеччині та Австрії.

Як передає Бі-Бі-Сі, досі ринок праці цих двох країн був закритий для громадян Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви та Словенії.

У 2004 році Німеччина і Австрія домовилися про семирічне відстрочення відкриття своїх кордонів для нових членів ЄС, побоюючись напливу трудових мігрантів.

Як очікується, велика частина східноєвропейських працівників поїде до Німеччини. За попередніми оцінками, їхня кількість може сягнути від 400 тисяч до мільйона осіб.

Громадяни східноєвропейських членів ЄС і до сьогоднішнього дня могли працювати в Німеччині та Австрії, однак для цього їм було необхідно мати запрошення від роботодавця.

За оцінками Інституту економічних досліджень в німецькому Кельні, в найближчі десять років до Німеччини може приїхати понад мільйон трудових мігрантів з країн Східної Європи.

Це менше, ніж три мільйони, на які збільшилося населення Німеччини після падіння Берлінської стіни. Проте близько 40% німців все ж таки побоюються, що притік нової дешевої робочої сили негативно позначиться на їхніх зарплатах.

Як показує досвід таких країн, як Великобританія, куди громадяни нових членів ЄС стали приїжджати ще з 2004 року, точні прогнози відносно потенційної міграції зробити практично неможливо.