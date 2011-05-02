Спецслужби США підтвердили поховання бен Ладена в морі

Поховання в морі "терориста №1" Усами бен Ладена, знищеного американськими військовослужбовцями під час операції в Пакистані, відбулося після обмивання його тіла за ісламськими традиціями і проведення похоронного обряду, повідомляє Reuters з посиланням на представників американських спецслужб.

"Приготування до поховання в морі почалися о 01.10 за місцевим часом (08.10 у Києві) і закінчилися о 02.00. Традиційні процедури поховання за ісламськими канонами були дотримані", - цитує РІА "Новости" слова неназваного представника.

"Тіло покійного було обмите і загорнуте в білу тканину. Тіло було поміщене в мішок з вантажем. Військовослужбовець прочитав заготовлені молитви, які були перекладені на арабську носієм мови", - додав представник спецслужб США. Після молитов тіло було покладене на дошку, яку потім нахилили так, що тіло покійного ковзнуло у воду.

Раніше представник впливового ісламського інституту "Аль-Азхар" заявив, що іслам забороняє поховання тіл померлих у морі.