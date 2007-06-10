У Франції розпочалися парламентські вибори

У Франції почався перший тур виборів в Національні збори - нижню палату парламенту, передає РІА “Новости”.

Виборчі ділянки по всій країні відкрилися рівно о 08.00 в неділю і працюватимуть в більшій частині виборчих округів до 18.00, а у великих містах - до 19.00 або 20.00, залежно від рішення місцевої влади.

У списки виборців внесено 43,8 мільйони осіб. Їм належить визначити склад Національних зборів на майбутні п`ять років.

За даними міністерства внутрішніх справ, яке відповідає за організацію і проведення виборів, на 577 місць в нижній палаті парламенту претендують 7639 кандидатів від приблизно 80 політичних партій і рухів, що в середньому становить 13 претендентів на кожен виборчий округ. В цілому кількість претендентів помітна менше, ніж на попередніх виборах 2002 року.

Найбільша кількість кандидатів - 561 особа - висунуто від організації "Лютуврієр". Значні передвиборні загони сформовані також нині правлячим право-консервативним Союзом за народний рух (СНР) - 546 кандидатів, украй правим Національним фронтом (557), демократами-центристами (535) , соціалістами (530), комуністами (518) і "зеленими" (526). Більше 41% від загального числа претендентів становлять жінки.

Депутати Національних зборів обираються загальним прямим таємним голосуванням на мажоритарній основі (верхня палата парламенту - Сенат - формується на інших принципах). Це означає, що для перемоги вже в першому турі один з претендентів в своєму виборчому окрузі має набрати більше половини голосів.

Як правило, таке відбувається нечасто. Наприклад, на парламентських виборах 2002 року лише 58 кандидатів змогли вже в першому турі забезпечити собі депутатські мандати.

У другий тур (його проведення заплановане на 17 травня) виходять ті претенденти, які в першому турі набрали більше 12,5% голосів. Іншими словам, це може бути два, три і більш кандидатів. Щоб одержати заповітний депутатський мандат, одному з них достатньо буде обійти суперників, одержавши просту більшість голосів.