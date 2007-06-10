Назарбаєв запропонував прорити канал від Каспія до Чорного моря

Виступаючи на економічному форумі, що проходить у Санкт-Петербурзі, президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ виступив з пропозицією прорити судноплавний канал між Каспієм і Чорним морем, повідомляє РІА “Новости”.

"Цей канал стане потужним коридором виходу до морів усієї Центральної Азії через Росію", - сказав Н.НАЗАРБАЄВ. Канал під назвою "Євразія" має бути лише на тисячу кілометрів коротшим за Волго-Донський канал.

Президент Казахстану пояснив, що техніко-економічне обгрунтування цього проекту було підготовлене галузевим народним комісаріатом ще в 1936 році, проте він так і не був здійснений.

Н.НАЗАРБАЄВ нагадав учасникам форуму і ще про один популярний за радянських часів проект. Він запропонував знов повернутися до ідеї повороту частини сибірських річок до Середньої Азії і районів Казахстану. "Такі стратегічні проекти рішуче зближують наші країни, нам по плечу вирішувати такі потужні інтеграційні завдання", - заявив президент Казахстану.

Крім цього Н.НАЗАРБАЄВ запропонував створити форум Європейський Союз - СНД. Його метою було б "забезпечення механізм для стороннього діалогу, ефективній координації інтеграційних процесів на просторі СНД - Європейський Союз".

XI Санкт-Петербурзький економічний форум відкрився 9 червня. На форум зібралося понад шість тисяч учасників.