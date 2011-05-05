Білоруський опозиціонер сховався у польських прикордонників

Білоруський опозиціонер Олександр Лукін і його дружина втекли в середу до Польщі після того, як їх спробували затримати білоруські прикордонники на контрольному пункті в містечку Славатичі, передає РІА "Новости" з посиланням на польські ЗМІ.

Лукіни перетинали кордон у бік Білорусії в середу вдень. Білоруські прикордонники спробували затримати їх, проте ті забігли до польських службових приміщень і досі залишаються там. За даними польської прикордонної служби, на білоруській стороні в машині Лукіних залишилися двоє їх дітей і водій автомобіля, громадянин Литви.

Лукін - прихильник колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Саннікова. У день президентських виборів був затриманий на 15 діб за участь в демонстрації опозиції. Потім виїхав до Франції, а в середу намагався повернутися до Білорусії через кордон з Польщею.

Наразі польські та білоруські прикордонслужби ведуть переговори в Славатичах, щоб розв`язати ситуацію.