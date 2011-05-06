Путін: Митний союз і ЄЕП відкриті для приєднання

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН підкреслює, що Митний союз Росії, Казахстану та Білорусі, а також Єдиний економічний простір (ЄЕП) відкриті для приєднання інших країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на засіданні Президії уряду РФ.

«Підкреслю, Митний союз і єдиний економічний простір (ЄЕП) – це не закритий клуб. Ми відкриті для приєднання й інших країн, готові й до більш тісної співпраці з Європейським союзом, зокрема у форматі конструктивного діалогу єдиного економічного простору і ЄС», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, формування єдиного економічного простору органічно вписується в концепцію вибудовування гармонійного співтовариства економік на Євразійському континенті.

В.ПУТІН підкреслив, що до 2012 року сторони повинні створити єдиний ринок із вільним переміщенням товарів, послуг, капіталу та робочої сили.

Він зазначив, що цей єдиний ринок працюватиме за єдиними правилами, з уніфікованим законодавством, на основі узгодженої податкової, грошово-кредитної та валютно-фінансової політики, на єдиних принципах регулювання дій природних монополій, конкурентної політики, забезпечувати рівний, недискримінаційний доступ підприємств країн–учасниць єдиного економічного простору на ринки товарів і послуг, до державних і муніципальних замовлень.

«Головне, чого ми очікуємо від інтеграційного проекту – це подальше зближення наших країн, зміцнення економічного потенціалу й підвищення рівня життя громадян. Упевнений, новий потужний інтеграційний союз може кардинально змінити геополітичну конфігурацію на євразійському просторі, стимулювати об`єднувальні процеси в усіх країнах СНД», - сказав В.ПУТІН.