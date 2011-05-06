У Єгипті почали допитувати синів екс-президента

Слідчі комітету з економічних злочинів при мін`юсті Єгипту розпочали слідство проти синів екс-президента Єгипту Хосні Мубарака - Аля і Гамаля, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на портал "Аль-ахрам".

Зокрема, слідчі допитували у четвер Аля і Гамаля у в`язниці Тора в передмісті Каїра. Допити стосувалися походження фінансових статків синів колишнього єгипетського лідера. Йшлося про їх участь в управлінні компаніями, зареєстрованими на Кіпрі та на одному з британських островів, про великі інвестиційні фонди, а також про участь Аля і Гамаля в так званій справі про нав`язування іноземним компаніям ексклюзивних партнерів в Єгипті.

Слідчі, крім того, цікавилися можливою причетністю синів Мубарака до проведення приватизації державних об`єктів в країні.

Аля і Гамаль з середини квітня перебувають у в`язниці за звинуваченням у корупції та незаконному збагаченні. За цей час слідчі кілька разів допитували синів екс-президента, а також їх дружин Хайді і Хадігу. Генпрокурор 28 лютого заборонив виїзд за кордон екс-президентові країни, а також членам його сім`ї. Генпрокуратура також наклала арешт на все майно Мубарака, його дружини Сюзан, синів, а також їх дружин і дітей.

Гамаль Мубарак донедавна був керівником політичного комітету правлячої за його батька Національно-демократичної партії, і незалежні ЗМІ неодноразово повідомляли про можливе висунення його кандидатури на президентських виборах. Аля Мубарак не займався політикою, він відомий як великий бізнесмен.

Після народного повстання 25 січня в Єгипті були ініційовані десятки кримінальних справ проти колишніх високопоставлених чиновників, яких звинувачують в корупції.