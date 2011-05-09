У Середземному морі затонуло судно, що перевозило понад 500 біженців

У Середземному морі затонуло судно, що перевозило 528 біженців із Лівії та інших країн Північної Африки і прямувало до італійського острова Лампедуза.

Як передає ИТАР-ТАСС, судно вдарилося об каміння і розламалося на частини. Кількість загиблих наразі невідома.

Аварія сталася ще у п'ятницю, 6 травня, однак представники комісаріату ООН у справах біженців повідомили про це лише сьогодні.

Це не перша трагедія в районі острова Лампедуза, розташованого за 205 км від Сицилії. 6 квітня там затонуло судно з іммігрантами, в результаті чого близько 150 осіб вважаються загиблими. Врятуватися тоді вдалося тільки 53 біженцям.

Усього від початку цього року на Лампедузу прибуло 30 тис. біженців із країн Африки. Більшість із них, за даними агентства, усіма правдами і неправдами намагаються вирушити далі у Європу, використовуючи острів як перевалочний пункт.

Прем'єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ назвав хвилю імміграції, викликану заворушеннями в Лівії та інших країнах Північної Африки, "людським цунамі".

Нещодавно лідер Лівійської Джамагирії Муамар КАДДАФІ пригрозив Італії "різким збільшенням навали біженців".