Голова МЗС Польщі прибув до Лівії підтримати повстанців

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці лівійської опозиції - міста Бенгазі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як зазначається в повідомленні польського МЗС, мета візиту - "висловлення політичної підтримки для майбутнього Лівії". У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що візит міністра узгоджений з керівництвом ЄС і НАТО.

Нині тривають запеклі бої повстанців з силами Муаммара Каддафі за Місурату. Як передає Бі-бі-сі, сьогодні повстанцям вдалося захопити аеропорт цього міста.