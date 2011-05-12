Голова МЗС Польщі прибув до Лівії підтримати повстанців
01:11, 12 травня 2011Світ
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Візит узгоджено з ЄС і НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці лівійської опозиції - міста Бенгазі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
Як зазначається в повідомленні польського МЗС, мета візиту - "висловлення політичної підтримки для майбутнього Лівії". У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що візит міністра узгоджений з керівництвом ЄС і НАТО.
Нині тривають запеклі бої повстанців з силами Муаммара Каддафі за Місурату. Як передає Бі-бі-сі, сьогодні повстанцям вдалося захопити аеропорт цього міста.
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