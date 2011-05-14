Бен Ладен міг вижити, якби читав WikiLeaks

Розсекречені сайтом WikiLeaks документи могли б врятувати життя лідерові міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усамі бен Ладену, якби він прочитав їх, стверджує колишній міністр оборони США Дональд Рамсфелд у статті в американській газеті Washington Post.

"У секретних документах з в`язниці Гуантанамо, особливо тих, що стосуються високопоставленого члена "Аль-Каїди" Абу Фараджа аль-Лібі (Abu Faraj al-Libi), є зведення про систему кур`єрів угрупування і навіть згадується Аботтабад. Якби бен Ладен уважно вивчав оприлюднені WikiLeaks 25 квітня документи, він навряд чи б був там, коли "морські котики" ВМС США вдерлися до його сховища через кілька днів", - цитує Рамсфелда РІА "Новости".

У документах WikiLeaks також відображена підвищена активність "Аль-Каїди", яка намагалася в перші місяці після терористичних актів 11 вересня 2001 року вчинити ще жорстокіший теракт, зазначає колишній голова Пентагону.

"Один з лідерів "Аль-Каїди" обіцяв висадити ядерну бомбу в США в разі упіймання або вбивства бен Ладена. Халід Шейх Мохаммед (Khalid Sheik Mohammed) обіцяв "ядерну бурю", - стверджує Рамсфелд, визначаючи водночас, що публікація WikiLeaks "завдала втрат національної безпеки США і породила серед їх союзників сумніви в американській здатності зберігати секрети".