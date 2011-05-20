Екс-голова МВФ одержуватиме пенсію у розмірі більше $300 тис

Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан одержуватиме щорічну пенсію у розмірі близько 318 тисяч доларів, передає телеканал ABC News.

Як стало відомо телеканалові, згідно з контрактом Стросс-Кана з МВФ, який був укладений 2007 року, його платня з урахуванням надбавок становила 496 тисяч доларів на рік. Водночас, з урахуванням підвищення окладу і надбавок дохід Стросс-Кана, за підрахунками телеканалу, склав за минулий рік близько 530 тисяч доларів.

Для США характерна практика виплати компенсацій топ-менеджерам компаній у разі припинення з ними трудових відносин, зауважує РІА "Новости". Так званий "золотий парашут" може передбачати продовження виплати заробітної плати, премії або певні пільги і привілеї. Випадок відставки голови МВФ не став винятком.

За даними телеканалу, розмір його грошової допомоги становитиме 60-65% від його доходу під час роботи як голови фонду. Таким чином, Стросс-Кан одержуватиме від 318 до 349 тисяч доларів щороку до кінця життя.

Надання "золотого парашута" не впливає на нинішню ситуацію з кримінальними звинуваченнями колишнього глави МВФ, зазначає телеканал.

Подібні пенсійні виплати, передбачені для співробітників МВФ з 50 років, не афішуються. "Фонд не поширює персональну інформацію про своїх нинішніх або колишніх співробітників", - сказав телеканалові представник МВФ, коментуючи питання щодо грошових виплат Стросс-Кану.

Стросс-Кан був затриманий 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви покоївки готелю Sofitel, яка звернулася до поліції із скаргою на сексуальні дії насильницького характеру з його боку. 19 травня глава МВФ проінформував керівництво про намір залишити свою посаду з огляду на кримінальне розслідування, що розпочате проти нього.