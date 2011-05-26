У Стамбулі стався потужний вибух

Унаслідок вибуху, який прогримів сьогодні вранці в європейській частині Стамбула в районі Етілер, поранення одержали семеро людей, зокрема один поліцейський.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, губернатор Стамбула Авні МУТЛУ підтвердив інформацію про те, що під час вибуху постраждали семеро людей . "Загрози їх життю немає", - сказав він.

За даними ЗМІ, вибух стався біля автобусної зупинки поблизу моста напроти великого торгового центру Акмеркез, готелю і банку. За даними телекомпанії Хабер Тюрк, які поки що не підтверджені офіційно, вибуховий пристрій кинув біля зупинки мотоцикліст, який поїхав далі. Тип і потужність бомби поки що не відомі, не виключено, що це був осколковий вибуховий пристрій, зазначає телеканал.

Водночас телекомпанія А-Хабер передає, що вибуховий пристрій був заздалегідь полишений у сміттєвому контейнері біля зупинки, і приведений у дію дистанційно.

Вибуховою хвилею було пошкоджено декілька автомашин і рейсовий автобус, декілька пасажирів якого одержали травми, повідомив у прямому ефірі з місця події телеканал NTV.

Поліція блокувала район вибуху, і прочісує місцевість на предмет наявності іншої бомби, повідомляють турецькі телеканали.

Начальник управління безпеки Стамбула Хюсейн ЧАПКІН не виключив, що метою зловмисників була розташована поряд поліцейська школа, і заявив, що вживаються всі необхідні заходи для пошуку тих, хто причетний до вибуху.

До місця НП направлено більше десяти машин "швидкої допомоги", постраждалих доставлено до найближчих лікарень, передає телеканал CNN-Turk.

Поки жодне з діючих у Туреччині радикальних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі.