147 українців чекають евакуації з Близького Сходу

У зв’язку із загостренням ситуації в секторі Газа Палестинської Національної Автономії до Посольства України в Державі Ізраїль звернулися громадяни України, які проживають у даному регіоні, з проханням вивезти їх за межі зони бойових дій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, після вивчення ситуації Міністерство закордонних справ України звернулося до Міністерства оборони України з проханням розглянути можливість виконання спецавіарейсу з України до аеропорту однієї з сусідніх з Ізраїлем країн та назад в Україну для евакуації українських громадян.

Міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ невідкладно було прийнято рішення задіяти для проведення евакуаційної операції літак Ту -154 Б2 Державного підприємства МО України “Українська авіаційна транспортна кампанія (УАТК)”.

В даний час літак перебуває у повній готовності до вильоту. Він завантажений провіантом, водою і має на борту групу військових медиків.

Як зазначив президент ДП МОУ «УАТК» Віталій ПОПОВ, екіпаж цього літака складається з найдосвідченіших льотчиків та має довсвід проведення евакуаційних операцій, зокрема з Африканського континенту.

За словами В.ПОПОВА, вже надійшла заявка на евакуацію з Близького Сходу 147 чоловік. «Міністерство оборони у тісній взаємодії з Міністерством закордонних справ України готове у будь-який час здійснити операцію з евакуації українських громадян з Близького Сходу, - наголосив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО. – Усі засоби та можливості для цього ми маємо».