До нового помешкання Стросс-Кана принесли гумову іграшку

Колишньому голові МВФ Домініку Стросс-Кану спробували передати надувну акулу, повідомляє Agence France-Presse.

До квартири в Нью-Йорку, де Стросс-Кан перебуває під домашнім арештом, прийшов чоловік і спробував через співробітника охоронної служби передати екс-голові МВФ надувну акулу і зв'язку повітряних кульок. Кулі, відзначає AFP, були кольорів французького та американського прапорів - сині, білі і червоні.

Людина, що принесла акулу, не представилася і не пояснила причину свого вчинку. Співробітники охоронної служби передати Стросс-Кану принесені надувні іграшки відмовилися.

Домінік Стросс-Кан був арештований в Нью-Йорку 14 травня по звинуваченню в сексуальних домаганнях до покоївки готелю Sofitel.

До 20 травня Стросс-Кан, незабаром після арешту подав у відставку з поста глави МВФ, перебував під вартою, а потім суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Вийшовши з в'язниці під заставу в мільйон доларів і фінансові гарантії ще на п'ять мільйонів доларів, Стросс-Кан спочатку перебував під домашнім арештом у квартирі у Верхньому Іст-Сайді на Манхеттені. Проте 26 травня, на прохання адвокатів, суд дозволив екс-голові МВФ переїхати в інші апартаменти в Нью-Йорку.

Попереднє місця проживання, повідомлялося тоді, Стросс-Кан був змушений покинути після того, як про нього стало відомо журналістам. Адресу нової квартири екс-голови МВФ передбачалося зберегти в таємниці.

ТСН