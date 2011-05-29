Новий сексуальний скандал у Франції

18:48, 29 травня 2011
Світ
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Замішаний соратник Саркозі

Високопосадовець подав у відставку через звинувачення в домаганнях.

У центрі цієї гучної історії – Жорж Трон, держсекретар уряду у справах держслужби, який також займає пост мера містечка Дравей. Звинувачення висунули дві жінки, які протягом трьох років працювали під його керівництвом. За їх словами, колишній начальник переконував їх у тому, що йому необхідний масаж ступень, а потім схиляв підлеглих до інтимних стосунків, передає ІТАР-ТАРС. Як повідомив адвокат жінок, раніше його підзахисні соромилися зізнатися в тому, що їм довелося пережити. Але після того, як розгорівся скандал навколо колишнього глави МВФ Домініка Стросс-Кана, одна з них перестала сумніватися і звернулася до суду. Сам Жорж Трон називає підозри на свою адресу провокацією з боку політичних опонентів з правого Національного фронту. У відкритому листі, який він направив президентові Ніколя Саркозі, чиновник заявив, що доказ своєї невинності він вважає справою чести. Щодо своїх колишніх співробітниць Жорж Трон повідомив, що одна з них була звільнена за розкрадання бюджетних коштів, а інша – за неналежну поведінку.

Обов'язки Трона візьме на себе міністр бюджету Франсуа Баруен. Посаду мера міста Дравей чиновник збереже за собою.

Эхо Москвы

 

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