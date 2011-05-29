Младича доставлять до Гааги у понеділок або вівторок

Колишнього командувача армією боснійських сербів Ратко МЛАДИЧА заарештованого минулого четверга по звинуваченню у військових злочинах, може бути доставлено до Гааги у понеділок або вівторок.

Про це повідомляє сайт французького телеканалу TF1 з посиланням на суддю Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (МТКЮ) Мехмета ГУНІ.

Наразі Р.МЛАДИЧА утримують в Спеціальному суді в Бєлграді. У п'ятницю сербський суд ухвалив рішення про його екстрадицію до Гааги. У сербській прокуратурі зазначили, що про час екстрадиції не повідомлятимуть з міркувань безпеки.

"МЛАДИЧ може прибути (до Гааги) у понеділок або вівторок. Відповідно до міжнародного права, він постане перед суддею негайно", - повідомив суддя.

За його словами, процес над Р.МЛАДИЧЕМ триватиме півтора-два роки. Тривалість процесу залежатиме від затримок, які можуть виникнути, коли сторонам треба буде надавати необхідні документи і докази.

Після арешту Р.МЛАДИЧА у ряді міст Сербії відбулися акції протесту. На неділю в Бєлграді заплановано масову акцію протесту Сербської радикальної партії проти арешту колишнього командувача армією боснійських сербів. Р.МЛАДИЧ вже звернувся до активістів через сина Дарко і адвоката Мілоша ШАЛИЧА з проханням не влаштовувати безлади і "не доводити справу до кровопролиття на вулицях".

Р.МЛАДИЧ командував армією Республіки Сербською в Боснії і Герцеговині в ході конфлікту 1992-1995 років. МТКЮ звинувачує його в злочинах проти людяності, порушенні законів і звичаїв ведення війни у зв'язку з етнічними чищеннями в БіГ, а також в терорі проти цивільного населення під час облоги боснійської столиці Сараєво, захопленні заручників з числа персоналу ООН і геноциді мусульманського населення міста Сребреніца в липні 1995 року.