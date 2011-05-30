США занепокоєні придушенням гей-параду в Москві

США висловили занепокоєння щодо жорстокого придушення акції захисників прав секс-меньшин у Москві, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву Держдепартаменту.

Як наголошується, серед заарештованих був і громадянин США, який взяв участь в акції.

Спроба гей-параду була зроблена у суботу біля могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.

За останніми даними, в поліцейські автобуси було відправлено близько 40 осіб.