США занепокоєні придушенням гей-параду в Москві
05:23, 30 травня 2011Світ
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Заявляє держдепартамент
США висловили занепокоєння щодо жорстокого придушення акції захисників прав секс-меньшин у Москві, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву Держдепартаменту.
Як наголошується, серед заарештованих був і громадянин США, який взяв участь в акції.
Спроба гей-параду була зроблена у суботу біля могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.
За останніми даними, в поліцейські автобуси було відправлено близько 40 осіб.
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