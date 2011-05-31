Україна і Сербія підписали угоду про безвізові поїздки

Міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Сербії Вук ЄРЕМИЧ підписали угоду про відмову від візових вимог для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив К.ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з В.ЄРЕМИЧЕМ.

«Цей документ сприятиме збільшенню контактів, взаємних поїздок, Белград - це чудове місто, тому, я думаю, що буде багато бажаючих його відвідати», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, Угода передбачає запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України та Сербії, що сприятиме інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також зростанню кількості взаємних поїздок громадян із туристичною, діловою та приватною метою.

Окрім того, міністри закордонних справ України та Сербії обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, взаємодії на міжнародній арені, а також відбувся обмін думками щодо актуальних проблем міжнародної політики.

З метою подальшої інтенсифікації українсько-сербського співробітництва сторонами домовлено опрацювати питання щодо проведення восени 2011 року офіційного візиту Президента Республіки Сербія Бориса ТАДИЧА в Україну.

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Важливою складовою порядку денного зустрічі стало обговорення напрямів подальшого розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Зокрема, було домовлено вжити додаткових заходів з метою проведення у поточному році українсько-сербських бізнес-форумів та забезпечення належного виконання сторонами домовленостей, досягнутих у ході третього засідання Міжурядової комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва (25-26 листопада 2010 року, м. Белград).

Домовлено також приділити особливу увагу подальшому розширенню договірно-правової бази двосторонніх відносин, передусім у торговельно-економічній сфері.

Сторони предметно обговорили проблематику європейської інтеграції України та Республіки Сербія. У ході переговорів було констатовано спільність стратегічних курсів України та Сербії на європейську інтеграцію, наголошувалося на необхідності тісної взаємодії та обміну досвідом на цьому шляху. Україна та Сербія і надалі розвиватимуть співробітництво в рамках ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях.

У контексті регіональної проблематики обговорено сучасну ситуацію на Балканах та внесок України, як активного контрибутора міжнародної безпеки в цьому регіоні.