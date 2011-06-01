Іноземці у Польщі закликали покращити ситуацію з правами їх дітей

Низка неурядових організацій та об’єднання іноземців закликали польську владу змінити національне законодавство для покращення ситуації з дотриманням прав дітей іноземних громадян у Польщі.

Про це йдеться у Відкритому листі організацій та іноземців, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Автори документа, який днями був переданий Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ та його дружині, перераховують проблеми, з якими сьогодні стикаються діти іноземців, та пропозиції, як їх можна вирішити.

„Ми вважаємо, що усі діти, незалежно від походження та правового статусу, мають право на щасливе дитинство”, - відзначається у листі.

Його автори сьогодні на прес-конференції у Варшаві назвали першочерговим завданням польської влади забезпечити безкоштовне користування медичними послугами дітям та вагітним жінкам, навіть якщо вони перебувають у Польщі нелегально.

Крім цього, на їх переконання, влада повинна відмовитися від примусового утримування дітей-нелегалів у спеціальних закритих центрах, які на практиці виглядають як тюрми та в яких діти не можуть отримувати освіту.

Вони відзначили, що перебування у таких центрах може тривати навіть до 12 місяців, наголосивши, що це дуже негативно впливає на психіку дітей.

За даними учасників прес-конференції, минулого року в таких центрах перебувало майже 400 дітей, які найчастіше приїхали до Польщі з Чечні, Інгушетії, В’єтнаму та Грузії.

Голова правління фундації „Крім кордонів” Ксенія НАРАНОВИЧ зазначила, що Польща у цьому плані випередила навіть Францію, до якої щороку прибуває набагато більше мігрантів.

Вона зауважила, що більшість із 27 країн Євросоюзу, до якого поляки приєдналися в 2004 році, застосовують утримання дітей в спеціальних закритих центрах як крайній захід.

К.НАРАНОВИЧ також виступила за створення додаткових та більш сприятливих можливостей для легалізації статусу дітей іноземців, які перебувають у Польщі нелегально.

„Ми не можемо засуджувати дітей іноземців, батьки яких втратили право легального перебування на життя в постійній непевності та страху перед депортацією з країни без можливості розпочати навчання чи легальну працю”, - відзначено у заяві.

Учасники конференції зауважили, що частина законодавчих змін може бути включена в новий проект закону про іноземців, який польська влада планує ухвалити в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, польська влада включила в проект нового закону про іноземців, який зараз перебуває на консультаціях у міністерствах, можливість легалізації тих, хто перебуває у Польщі, без відповідних документів.

За офіційними даними, у 38-мільйонній Польщі живе близько 100 тис. іноземців, майже третина з яких українці.

Крім цього, за оцінками експертів, в країні можуть жити від 50 до 500 тис. нелегалів.