Польський прем’єр: Україна йде до Європи незважаючи на зміну керівництва

Голова польського уряду Дональд ТУСК вважає реальним підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця поточного року під час головування Польщі у ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними порталу РАР-Europarlament, про це польський прем’єр сказав на прес-конференції у вівторок.

Д.ТУСК назвав реальним шанс на завершення переговорів України з Євросоюзом, відзначивши прогрес у цій сфері.

За його словами, підписання договорів про асоціацію та про зону вільної торгівлі стане справжньою віхою на шляху України до ЄС.

«Україна, незважаючи на зміну керівництва після останніх виборів засвідчує готовність йти європейською дорогою, а Європа щораз краще це розуміє», - сказав польський прем’єр.

Д.ТУСК також запевнив, що Польща під час головування в Євросоюзі у другій половинні 2011 року підтримуватиме вступ до ЄС нових держав з регіону Балкан та Східної Європи.