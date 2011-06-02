Підозрюваному у вбивстві Ганни Політковської пред'явили звинувачення

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації Рустаму МАХМУДОВУ пред`явлено звинувачення у вбивстві журналістки «Нової газети» Ганни Політковської.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, Р.МАХМУДОВ звинувачується у вбивстві, незаконному обороті зброї, викраданні людини і вимаганні.

“За версією слідства, саме Р.МАХМУДОВ є виконавцем вбивства журналістки «Нової газети» Г.Політковської. На сьогодні слідством зібрані достатні докази його провини у скоєному злочині. Крім того, Р.МАХМУДОВ вчинив у середині 90-х років ряд інших злочинів на території Москви, зокрема викрадання людини і вимагання чужого майна під загрозою насильства над особою і її близькими, у власності яких знаходиться це майно», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Р.МАХМУДОВ був затриманий 31 травня у Чечні.

Г.Політковська була убита у під`їзді свого будинку в центрі Москви 7 жовтня 2006 року.