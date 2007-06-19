Білий дім евакуювали через підозрілий мікроавтобус

У США проведена евакуація журналістів і частини співробітників резиденції Білого дому. Такі заходи були вжиті в зв`язку з тим, що поряд з резиденцією президента США виявлено підозрілий мікроавтобус сірого кольору, на який зробив стійку натренований на вибухівку собака президентської охорони, передає РІА «Новості».

В момент інциденту президент США Джордж БУШ залишався в Білому домі.

Тим часом, за даними телекомпанії CNN, була проведена евакуація на прилеглій безпосередньо до Білого дому території, включаючи Пенсильваня-авеню уздовж огорожі резиденції президента США, Лафайет-парк напроти Білого дому, а також весь тимчасовий прес-центр Білого дому, розташований через вулицю від Білого дому.

Перевірка мікроавтобуса зайняла 1 годину 40 хвилин. Машина належить офіційній делегації уряду Ізраїлю, представники якої заздалегідь під`їхали до Білого дому в зв`язку з прибуттям у найближчі години до Вашингтона прем`єр-міністра Ізраїлю Ехуда ОЛЬМЕРТА, який зупиниться в офіційній гостьовій резиденції уряду США, старовинному особняку "Блер Хаус" напроти Білого дому.

Секретна служба США, що охороняє Білий дім, дала відбій тривоги після того, як проведене її агентами обстеження не виявило нічого підозрілого в сірому мікроавтобусі.