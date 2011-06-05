Білорусь отримає кредит в обмін на приватизацію

Міністри фінансів країн ЄврАзЕС (Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан) ухвалили виділити кредит для Білорусії у розмірі 3 млрд доларів з резервного фонду організації, повідомив прес-секретар голови російського уряду Дмитро Песков.

"Міністри фінансів країн, які входять до ЄврАзЕС, ухвалили виділити кредит для Білорусії у розмірі 3 млрд доларів на три роки", - сказав він.

Він також пояснив, що в перший рік буде виділено 1,2 млрд доларів з резервного фонду ЄврАзЕС, у другий рік - 800 млн. доларів і в третій рік - ще мільярд.

За словами міністра фінансів Росії Олексія Кудріна, одна з умов надання кредиту - це приватизація білоруських активів на суму в 7,5 млрд доларів протягом трьох років.

Кредит буде наданий на десять років кількома траншами протягом трьох років за плаваючою ставкою 4,1% річних.