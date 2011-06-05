Відновлено доступ до інтернету в Сирії
11:24, 05 червня 2011Світ
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У суботу ховали загиблих у п`ятницю
У суботу на більшій частині території країни був відновлений обмежений кілька днів тому доступ до інтернету, повідомляє Радіо Свобода.
Сполучені Штати знову засудили владу Сирії за застосування сили проти демонстрантів і за відключення інтернету.
У суботу в м.Хама близько 100 тисяч чоловік взяли участь у похороні загиблих у п`ятницю. Кількість жертв при придушенні антиурядової демонстрації силами безпеки перевищила 50. Повідомляється, що в суботу поліція не втручалася, і нових зіткнень в місті не зафіксовано. Увечері, проте, на його околиці була введена бронетехніка.
Троє людей загинули у суботу на північному заході країни в провінції Ідліб, де сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах.
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