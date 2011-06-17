Китай не захотів платити за російський газ по європейській формулі

Китай не згоден з прив`язкою ціни на російський газ до європейської формули.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО повідомив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Вони (Китай – УНІАН) вважають дещо несправедливими поставки газу в прив`язці до європейської формули. Підписання (контракту на поставки газу з РФ до Китаю) не відбулося лише тому, що партнерам остаточно за ціною не вдалося домовитися. Я вважаю, що тут нічого страшного немає», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, для такої угоди кожен крок дає серйозні фінансові наслідки для кожної зі сторін. С.ШМАТКО відзначив, що терміни підписання будуть визначені лише після досягнення компромісу.

«Контракт буде укладено на 30 років, і якщо зараз хтось вважатиме себе, скажімо так, несправедливо ображеним, повірте мені - це рано чи пізно все одно в бізнесі якось відчується», - сказав С.ШМАТКО.

У свою чергу, віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН відзначив, що згідно із прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, попит на імпортний газ в Китаї до 2020 року зросте до 150 млрд. м куб., а до 2035 року – перевищить 330 млрд. м. куб.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай підписали документ, який юридично зобов`язує, за основними умовами поставок газу у вересні 2010 року, проте досі сторони не узгодили формулу ціни.