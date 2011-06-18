Швидкий поїзд Прага-Мюнхен зіткнувся з пасажирським автобусом

Швидкий поїзд Прага-Мюнхен у суботу зіткнувся на переїзді з пасажирським автобусом в Чехії, постраждали двоє людей, передає Чеське інформагентство ЧТК.

Надзвичайна подія сталася на переїзді біля населеного пункту Храст. "Автобус в'їхав на переїзд, після чого прямісінько на переїзді у нього несподівано перестав працювати мотор", - повідомив агентству очевидець події.

Водій автобуса попросив всіх пасажирів терміново залишити салон.

Потяг врізався в задню частину автобуса і протягнув його перед собою близько 50 метрів.

"Пораненому водієві автобуса і жінці, яка перебувала в залізничному експресі, надано необхідну медичну допомогу", - повідомили в регіональній Службі.

На місце події на прохання рятувальників виїхав спеціальний кран.