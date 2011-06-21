Україна готова допомогти ЄС і Білорусі
01:24, 21 червня 2011Світ
2641 0
"Робимо наголос на спокійній дипломатії"
Україна готова допомогти налагодити контакти між Радою Європи і Білоруссю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Страсбурзі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.
«Україна готова надати свої послуги, полегшити контакти з білоруською владою, і ми робимо наголос на такому понятті, як спокійна дипломатія», - сказав міністр.
Він зазначив, і Комітет міністрів Ради Європи, і Парламентська Асамблея вважають за важливе підтримувати зближення між організацією і Білоруссю на основі дотримання загальноєвропейських принципів. При цьому перший критерій, за словами К.ГРИЩЕНКО, це «звільнення осіб, кинутих за грати після президентських виборів 2010 року».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter