Україна готова допомогти ЄС і Білорусі

Україна готова допомогти налагодити контакти між Радою Європи і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Страсбурзі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Україна готова надати свої послуги, полегшити контакти з білоруською владою, і ми робимо наголос на такому понятті, як спокійна дипломатія», - сказав міністр.

Він зазначив, і Комітет міністрів Ради Європи, і Парламентська Асамблея вважають за важливе підтримувати зближення між організацією і Білоруссю на основі дотримання загальноєвропейських принципів. При цьому перший критерій, за словами К.ГРИЩЕНКО, це «звільнення осіб, кинутих за грати після президентських виборів 2010 року».