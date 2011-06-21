Росія обурена прибуттям американського крейсера до Грузії

Маневри ВМС США в Чорному морі йдуть урозріз з характером російсько-американських відносин.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв`язку із заходженням американського протиракетного крейсера «Монтерей» в Грузію, розміщеному на сайті МЗС РФ.

Переміщення крейсера ВМС США «Монтерей», обладнаного системою «Іджіс», що «тривають в акваторії Чорного моря, викликають все нові серйозні питання. МЗС Росії раніше висловлював занепокоєння тим, що паралельно з розмовами про співпрацю у сфері ПРО фактично проводиться оперативне протиракетне «рекогносцирування» в безпосередній близькості від кордонів нашої країни», - сказано в повідомленні.

Як відзначають російські дипломати, а тепер той самий бойовий корабель демонстративно зайшов у грузинський порт Батумі, що буде сприйнято грузинським керівництвом як заохочення його «реваншистських устремлінь щодо російських союзників – Абхазії і Південної Осетії – і тим самим не сприятиме зміцненню стабільності у регіоні».

В МЗС РФ також обурені, що йдеться не про поодинокі відвідування Грузії кораблями США – 9 червня ц.р. тут побував ракетний крейсер «Анціо».

«Вважаємо, що подібні маневри йдуть урозріз з нинішнім характером російсько-американських відносин. Чекаємо від Вашингтона конструктивнішого підходу, що відповідає завданням забезпечення безпеки на Південному Кавказі і в цілому у Чорноморському регіоні, поваги законних інтересів і занепокоєння всіх розташованих тут держав», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 червня МЗС РФ висловило стурбованість заходженням у Чорне море американського крейсера «Монтерей» для участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2011".