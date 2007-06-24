Тропічна злива забрала життя 43 людей, 200 дістали поранення

Кількість жертв могутньої тропічної зливи, що почалася напередодні в пакистанському місті Карачі, досягла 43 осіб, близько 200 одержали поранення, повідомляє агентство «Ассошиейтед Прес» з посиланням на офіційні джерела.

Для величезного міста, розташованого в посушливій зоні, де дощі досить рідкісні, незвичайно могутній тропічний дощ став справжньою катастрофою. Злива викликала обвалення дахів і глинобитних стін, обриви ліній електропередачі і короткі замикання, зазначає РІА «Новости».

Стихія паралізувала електропостачання у низці районів, обриви електропроводів призвели до пожеж, злива, що супроводжується сильним вітром, повалила дерева по всьому місту. Робота громадського транспорту порушена.

Влада Карачі вживає заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха.