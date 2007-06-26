У Росії на шахті стався вибух метану: загинуло 7 чоловік

У Воркуті (РФ) на шахті "Комсомольська" стався вибух метану: загинуло 7 чоловік.

Як передає РІА «Новости», крім того, госпіталізовано чотирьох шахтарів, один з них у вкрай тяжкому стані.

Доля ще трьох гірників невідома. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Метан вибухнув на шахті учора увечері. В цей момент там перебувало 277 чоловік, 250 з них підняті на поверхню.

Як повідомила керівник прес-служби компанії "Воркутауголь", якій належить шахта, частина робітників залишилися в шахті, щоб допомогти рятувальникам. На шахті чергують медики, щоб надати всю необхідну допомогу потерпілим. Організована гаряча лінія для родичів гірників, де вони можуть одержати інформацію про своїх близьких.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки при проведенні гірських, будівельних та інших робіт, що спричинили через необережність загибель двох і більше людей" Кримінального кодексу Росії.