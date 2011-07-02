Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО з нагоди початку головування Польщі в Раді Європейського Союзу.

Текст привітання оприлюднено на сайті Президента України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна покладає на головування Польщі в Раді Європейського Союзу значні сподівання у контексті виведення відносин між Україною та ЄС на якісно новий етап розвитку.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що “в Україні є чітка політична воля завершити до кінця поточного року переговори щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі”.

“Ми залишаємося послідовними у втіленні в життя взятих на себе зобов`язань у частині швидкого виконання першої фази Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та переходу до наступного етапу його реалізації”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив сподівання, що “завдяки ефективному лідерству Республіки Польща Варшавський Саміт Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» у вересні 2011 року дасть успішним країнам-партнерам Європейського Союзу, у тому числі Україні, потужний політичний сигнал щодо відкриття європейської перспективи, а також стане практичним стимулом для подальшого впровадження внутрішніх реформ”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Б.КОМОРОВСЬКОМУ успішно реалізувати пріоритети польського головування у Раді Європейського Союзу.