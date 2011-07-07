На Фукусімі-2 горить реактор

У будівлі першого енергоблоку зупиненої після землетрусу японської АЕС "Фукусіма-2" виникла пожежа, з неї вириваються язики полум`я. Причини пожежі поки що не встановлені. Як пише ІТАР-ТАСС, про це повідомила сьогодні компанія-оператор АЕС "Токіо електрик пауер".

Для з`ясування причин пожежі робота системи охолоджування реактора тимчасово припинена. Компанія розраховує знову запустити її впродовж сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, на АЕС "Фукусіма-1" після землетрусу і цунамі 11 березня 2011 р. відбулася серія вибухів. У результаті з ладу вийшли системи автоматичного охолоджування реакторів. У районі станції різко підвищився радіаційний фон. Жителі населених пунктів, розташованих в радіусі 20 кілометрів від "Фукусіми-1", були евакуйовані. На сьогодні ведуться роботи з встановлення над енергоблоками "Фукусіма-1" захисних ковпаків зі спеціальної синтетичної тканини.