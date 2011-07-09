Каддафі погрожує відправити своїх солдатів воювати в Європі

Каддафі погрожує відправити до Європи кількасот лівійських військових, щоб помститися західним країнам за спрямовану проти нього військову кампанію НАТО, повідомляє Reuters.

"Ви пошкодуєте, коли війна прийде до Європи", - заявив Каддафі, виступаючи перед багатотисячним натовпом прихильників в оточеному пустелею місті Сабха за 800 кілометрів на південь від столиці країни Тріполі.

Промову в записі транслювало державне телебаченням, зазначає РІА "Новости". Каддафі оголосив про готовність помститися європейським країнам - "око за око, і зуб за зуб". За його словами, Сицилія, Канарські та деякі інші острови Середземного моря є споконвіку арабськими територіями і мають бути "звільнені".

"Ми не боїмося їх. У нас немає іншого вибору, крім як чинити опір, стати мучениками і боротися до самого кінця", - заявив Каддафі.