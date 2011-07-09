Каддафі погрожує відправити своїх солдатів воювати в Європі
"Сицилія - споконвіку арабська територія"
Каддафі погрожує відправити до Європи кількасот лівійських військових, щоб помститися західним країнам за спрямовану проти нього військову кампанію НАТО, повідомляє Reuters.
"Ви пошкодуєте, коли війна прийде до Європи", - заявив Каддафі, виступаючи перед багатотисячним натовпом прихильників в оточеному пустелею місті Сабха за 800 кілометрів на південь від столиці країни Тріполі.
Промову в записі транслювало державне телебаченням, зазначає РІА "Новости". Каддафі оголосив про готовність помститися європейським країнам - "око за око, і зуб за зуб". За його словами, Сицилія, Канарські та деякі інші острови Середземного моря є споконвіку арабськими територіями і мають бути "звільнені".
"Ми не боїмося їх. У нас немає іншого вибору, крім як чинити опір, стати мучениками і боротися до самого кінця", - заявив Каддафі.