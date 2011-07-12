Туркменія визнала, що вибухали боєприпаси: загинули 15 осіб

У результаті вибухів на складах боєприпасів у туркменському місті Абадан, приблизно за 20 кілометрів від Ашгабату, 8 липня загинули 15 осіб.

За даними урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, створеної у зв`язку з вибухами в Абадані, у результаті вибухів загинули двоє військовослужбовців і 13 цивільних осіб, частково пошкоджені навколишні житлові будинки і споруди, повідомляє сайт «Хроніка Туркменістану».

Також було визнано, що вибухали склади боєприпасів. Комісія встановила, що «загоряння, що сталося через дуже спекотну погоду останніми днями, призвело до детонації піротехнічних засобів і їх розльоту на значну територію, в радіусі якого опинився армійський склад, де зберігалися вибухові засоби від боєприпасів часів Радянського Союзу, які підлягають утилізації».