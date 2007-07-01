У Лондоні почався грандіозний концерт до дня народження принцеси Діани

На лондонському стадіоні "Уемблі" стартував грандіозний концерт на вшанування пам’яті принцеси Вельської Діани.

Концерт, що, як очікується, триватиме близько шести годин, приурочений до дня народження покійної принцеси - 1 липня їй би виповнилося 46 років.

Крім того, в 2007 році відзначається 10 років загибелі принцеси Уельської. Головними організаторами події стали сини Діани - принци Вільям і Гаррі.

До останнього моменту чимало клопотів організаторам завдала погода: з ранку йшов сильний дощ, проте перед початком концерту, немов на замовлення, хмари розійшлися, і виглянуло сонце.

Трибуни 90-тисячного стадіону відкриті всім примхам мінливої британської погоди. Парасольки на трибуни проносити заборонено, тому у разі дощу люди змушені будуть обходитися куртками і плащами-дощовиками.

У зв`язку з останніми подіями у Великобританії, де за останні три дні було вчинено кілька спроб терактів, при вході на "Уемблі" значно посилено заходи безпеки.

Очікується, що сьогодні ввечері на сцену вийдуть такі артисти, як Брайан ФЕРРІ, Ендрю Ллойд ВЕББЕР, Род СТЮАРТ, Томі ДЖОНС, Вілл ЯНГ, Неллі ФУРТАДО, групи "Duran Duran", "Take That", "Status Quo" і "Supertramp", солісти Англійського національного балету та інші.

Сер Елтон ДЖОН планує виконати під час концерту свою знамениту пісню "Свічка на вітрі" ("Candle In The Wind"). Присвячена спочатку Мерілін Монро, пісня була переписана на згадку про Діану і стала синглом у Великобританії. Е.ДЖОН виконував цю пісню на похороні принцеси Уельської.

Всі виручені від концерту кошти планується переказати на доброчинність - в ті організації, які підтримувала Діана і які зараз підтримують її сини.