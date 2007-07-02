Путін пропонує США дружити центрами обміну інформацією про ракетні пуски

Президент РФ Володимир ПУТІН запропонував створити в Москві й Брюсселі центри обміну інформацією про ракетні пуски, а також використовувати спільно з США станцію, що будується на півдні Росії, з попередження ракетних пусків.

"Ми пропонуємо створити центр обміну інформацією в Москві. Про це ми домовлялися кілька років тому, і настав час реалізувати ці домовленості", - сказав В.ПУТІН за підсумками переговорів з Джорджем БУШЕМ в США.

"Аналогічний центр може бути створений в одній з європейських столиць, зокрема, в Брюсселі, і це була б замкнута система, яка працює в режимі реального часу", - цитує В.ПУТІНА РІА «Новости».

При цьому він запропонував використовувати спільно з США не тільки РЛС в Габалі (Азербайджан), але і аналогічну станцію, що будується на півдні Росії.

"Якщо цього недостатньо, ми готові включити в загальну систему нову станцію, що будується на півдні Росії, з попередженню ракетних пусків", - сказав президент РФ.

"В цьому випадку немає ніякої необхідності розміщувати нові об`єкти в Європі - радари в Чехії і ударне угрупування в Польщі", - сказав російський лідер.

Він висловив думку, що "така кооперація буде, безумовно, вести до зміни якості російсько-американських відносин в цій сфері". По суті, це поступово йтиме до стратегічного партнерства у області безпеки", - сказав президент РФ.

В.ПУТІН відзначив, що Росія підтримує ідею консультацій з проблеми ПРО. "Разом з тим, вважаємо, що можна розширити число учасників цих консультацій за рахунок зацікавлених європейських держав і робити це на майданчику Ради Росія-НАТО", - сказав президент РФ.

На його думку, європейці винні самі зробити свій вибір. "Будь-яка країна повинна вирішити, буде вона брати участь в цій роботі чи ні", - сказав В.ПУТІН.

Проте, за його словами, навіть людям необізнаним зрозуміло, що якщо у області стратегічної безпеки країна не бере участь, їй відводитиметься відповідна роль і в політиці, і в безпеці, і в економіці.

"Кінець кінцем, на майбутнє зацікавлені партнери в Європі знайдуться", - вважає розділ російської держави.

Вашингтон планує розмістити радар в Чехії і протиракети в Польщі, мотивуючи це загрозою з боку Ірану. Москва ж вважає аргументи США непереконливими і розцінює розміщення ПРО поблизу російської межі як загрозу своїй національній безпеці.

В.ПУТІН в рамках саміту G8 запропонував Дж.БУШУ як альтернатива сумісне використання в цілях ПРО Габалінської РЛС, яку Росія орендує у Азербайджану, що, на думку російської сторони, дозволяє США відмовитися від розміщення елементів ПРО в Східній Європі.

Габалінська РЛС - дає можливість через декілька секунд після зльоту ракети не тільки виявляти пуск, що дозволяють супутники з геостаціонарної орбіти, а з перших секунд відстежувати ракетну траєкторію, наперед передавати дані для перехоплення в потрібній крапці.