Кількість жертв вибуху в Осло зросла до 7 осіб

Вибух у центрі норвезької столиці Осло забрав життя семи осіб, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 15 поранених.

У п`ятницю в центрі Осло в кварталі, де розташовані урядові будівлі, пролунав вибух. Прем`єр-міністр Норвегії Йенс СТОЛТЕНБЕРГ не постраждав, у момент вибуху його не було в офісі. Поліція підтвердила, що в центрі Осло спрацював вибуховий пристрій.

Поліція закликала жителів залишити центр міста і обмежити використання мобільних засобів зв`язку.

Влада не виключає, що вибухів було кілька. Є припущення, що бомба була закладена в автомобілі, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.