Аристократи винесуть з Лондонського музею картини на $400 мільйонів

Три нащадки британських аристократичних сімей мають намір продати полотна старих майстрів, що належать їм, та зберігаються на даний час в лондонській Національній галереї – найважливішому зібранні живопису Сполученого Королівства. Сумарна вартість картин на арт-ринку складає близько 400 мільйонів доларів (200 мільйонів фунтів стерлінгів), відзначає газета The Telegraph.

Найбільшу цінність для потенційних покупців складає серія з п`яти картин "Таїнства" французького художника XVII століття Нікола Пуссена. Якщо її виставлять на відкриті торги єдиним лотом, то її вартість складе, принаймні, сто мільйонів фунтів стерлінгів (майже двісті мільйонів доларів).

"Таїнства" належать герцогові Рутлендському. Його сім`я володіє серією з 1786 року. На думку газети The Art Newspaper, ці п`ять полотен Пуссена входять до числа 25 найважливіших шедеврів, що знаходяться в приватних руках у Великобританії.

Другий шедевр, якому загрожує продаж, - це ескіз Пітера Пауля Рубенса до розпису банкетного залу в Уайтхоллі ("Апофеоз короля Якова I"). Власник картини віконт Хемпден просить за чорновий "Апофеоз" 15 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 30 мільйонів доларів).

Третю картину - "Портрет молодої людини" кисті Тіциана - планує продати лорд Галіфакс. Вартість роботи оцінюється, якнайменше, в 50 мільйонів фунтів стерлінгів (близько ста мільйонів доларів).

Всі троє власників картин запропонували опікунам Національної галереї викупити у них полотна, але музей не має в своєму розпорядженні таких значних коштів. Тому, швидше за все, шедеври будуть продані на аукціонах і відправляться до приватних колекцій за межі Великобританії. The Art Newspaper порівнює поточну кризу в галереї з кризою 1890-х років, коли через недостатнє фінансування кілька цінних картин з Національної галереї були продані в США.

Лента.ру