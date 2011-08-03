Митний союз заборонить експорт ряду нафтопродуктів

Комісія Митного союзу просить уряди Російської Федерації та Білорусі розглянути питання про введення тимчасової заборони на експорт легких дистилятів, гасу й газойлю, яка з 1 липня й до кінця року діє в Казахстані.

Відповідне рішенні комісії (№718 від 15 липня ц.р.) розміщено на її сайті.

"Просити Республіку Білорусь і Російську Федерацію розглянути питання про введення тимчасової заборони на вивіз нафтопродуктів, зазначених у пункті 1 цього рішення, на єдиній митній території Митного союзу», - сказано в рішенні.

До переліку нафтопродуктів входять: легкі дистиляти і продукти (код ТН ВЭД ТС 2710 11), гас (код ТН ВЭД ТС 2710 19 210 0 – 2710 19 250 0) і газойлі (код ТН ВЭД ТС 2710 19 410 0 – 2710 19 490 0), окрім спеціальних бензинів (код 2710 11 210 0 – 2710 11 250 0 ТН ВЭД ТС), і пічне паливо.