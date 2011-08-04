Нового директора МВФ підозрюють у перевищенні повноважень

Французький суд ухвалив почати розслідування стосовно нинішнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, а у минулому міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД. Про це повідомляє Лєнта.руз посиланням на Agence France-Presse.

Відповідну санкцію 4 серпня видав спеціальний суд, що займається розглядом зловживань представників влади. Чиновницю підозрюють у перевищенні посадових повноважень, а саме у втручанні у судовий процес між бізнесменом Бернаром ТАПІ (Bernard Tapie) і банком Credit Lyonnais у 2007 році.

Б.ТАПІ судився з Credit Lyonnais через операцію з продажу компанії Adidas, що належала йому. У 1992 році бізнесмен доручив банку провести операцію, а після її завершення рік потому обвинуватив Credit Lyonnais в обмані при здійсненні операції і подав до суду з вимогою компенсації збитку.

Процес затягнувся, і в 2007 році К.ЛАГАРД запропонувала сторонам вирішити спір у третейському суді. У 2008 р. суд виніс ухвалу на користь Б.ТАПІ і зобов`язав державу виплатити бізнесмену 285 мільйонів євро з французького бюджету, щоб компенсувати втрати бізнесмена при продажу Adidas.

На думку французької прокуратури, тодішня міністр фінансів явно перевищила повноваження, втрутившись у спір між Б.ТАПІ і банком. У травні 2011 року прокурори направили до суду відповідний запит з вимогою почати розслідування проти чиновниці.

К.ЛАГАРД очолювала французьке міністерство економіки, фінансів і промисловості з 2007 року. У липні 2011 року К.ЛАГАРД стала директором-розпорядником МВФ. На цій посаді вона змінила Домініка СТРОСС-КАНА, якого обвинувачують у спробі згвалтування.