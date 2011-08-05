Угорщина звинувачує трьох колишніх прем'єрів в неефективній політиці

Нинішня влада Угорщини звинувачує трьох колишніх глав урядів - Петера Медьєші, Ференца Дюрчаня і Гордона Байнаі - в «кримінально»-неефективному управлінні економічною політикою країни у період 2002-2009 рр. Про це пише Financial Times.

Державний борг Угорщини зріс за часи правління соціалістів з 53-х відсотків ВВП до 80-ти.

Опозиційні партії засуджують наміри влади вдатися до кримінального переслідування колишніх глав урядів, бо бачать за ними спробу уряду прем`єр-міністра Віктора Орбана ослабити соціалістичних конкурентів і зміцнити свою владу після виграшу 2/3 парламентської більшості минулого року. Якщо уряду вдасться провести законодавчі зміни, які дозволять офіційно звинуватити колишніх урядовців, - це створить міжнародний прецедент, коли посадовці несуть кримінальну відповідальність за результати свої політики.

Така спроба, пише видання, має деякі паралелі з ситуацією в сусідній Україні. Юлія Тимошенко, колишній прем`єр-міністр з`являється перед судом - за словами її соратників, політично мотивовано - за газову угоду 2009 року, яку вона підписала з Росією, що завдало збитку державі, за підрахунками прокуратури, у розмірі 190 мільйонів доларів США.

Пан Дюрчань, прем`єр-міністр Угорщини в 2004-2009 рр., який, як широко відомо, є головною мішенню політичних конкурентів, заперечує злочини. "Це - частина складної політичної гри (щоб дискредитувати мене), що проводиться правлячою партією", - сказав він Financial Time, коментуючи ситуацію.

Пан Дюрчань спочатку визнав, що його рішення продовжувати високо-дефіцитну політику було економічно некоректним. Але в цьому він звинувачує курс, розпочатий при першій адміністрації правлячої зараз партії Фідес в 1998-2002 рр., коли уряд запустив субсидування іпотечних кредитів. Екс-прем`єр вважає, що Фідес повинна розділити з соціалістами відповідальність за зростання державного боргу.