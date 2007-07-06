Процедура видачі віз до країн Шенгенської зони стала жорсткішою

Туроператори заявляють, що процедура видачі віз українським громадянам в країни Шенгенської зони стала жорсткішою.

Зокрема, як заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор із туризму турфірми «Албіз Тур» Олена НЕМЕНЬША, «коли в черговий раз 2 чи 3 тижні тому прозвучала інформація про спрощення візового режиму з країнами Шенгена, що відбудеться в січні 2008 р., буквально наступного дня ми зі свого боку відчули жорсткіші умови (в оформленні віз – УНІАН) усіх посольств Шенгенського угоди».

За її словами, зокрема, вмить збільшився термін оформлення візи, додалися документи, які турист повинен пред`явити для отримання візи.

Як приклад вона назвала Грецію, для отримання візи в цю країну минулого року необхідно було зібрати 10 документів, а в цьому - 13, це стосується Іспанії, Італії та Франції.

«Ти працюєш, як на мінному полі, коли працюєш із країнами Шенгена, й так само клієнт – він до останнього моменту не знає - поїде він чи ні. Люди чують одне в ЗМІ, ми потрапляємо в іншу ситуацію, виходить, що винен туроператор», - зазначила О.НЕМЕНЬША.

Як вважає голова Всеукраїнської Асоціації туроператорів України Ігор ГОЛУБАХА, «наше бажання швидко вступити в Європейську співдружність, заяви про те, що ми ось-ось стоїмо на кордоні ЄС, не зовсім співвідносяться з тими вимогами, які пред`являють до туристів консульства країн ЄС». За його словами, від туристів у консульствах не просто вимагають величезну кількість документів для отримання турвізи - часто вимоги неприйнятні. Як правило, консульство вимагає підтвердження фінансової спроможності туриста – це можуть бути travel-чеки або копії кредитної картки, довідка з банку про депозит, проте турист ще повинен надати звіт за півроку про витрати зі свого рахунку. «Безумовно, не кожна людина бажає нас ознайомлювати зі своїми витратами й коштами, які вони проводять по своїх кредитних картах», - заявив він. При цьому, за його словами, боротися з цим складно, тому що офіційно в консульствах не говорять про необхідність надавати звіт про рух фінансових коштів на рахунку.

Як повідомив І.ГОЛУБАХА, у зв`язку з більш жорсткими умовами оформлення віз, туроператори вимушені згортати свої чартерні програми й зазнавати збитки. Зокрема, в зв`язку зі зростанням кількості туристів до Греції минулого року в 1,9 раза, цього року туроператори запланували туди в 3 рази більше чартерних рейсів, проте відмовилися від багатьох. «Сьогодні по Греції чартерні програми скорочені в 2 рази, й можливо, це не кінець», - зазначив директор туркомпанії «ІT Service» Дмитро ІГНАТЬЄВ.

При цьому попит туристів на візити до Європи зростає, оскільки українці переситилися Туреччиною та Єгиптом, повідомив І.ГОЛУБАХА, і не дивлячись на більш жорсткі умови видачі віз, росте потік туристів туди, зокрема, в 1,5-2 рази цього року.

У той же час, за словами Д.ІГНАТЬЄВА, в Росії ситуація кардинально інша, їм оформляють візи за 2-3- дні. «Мабуть, у них є підписані відповідні угоди з ЄС, а у нас немає», - зазначив він.

«Напевно, що ті переговори, які пройшли щодо спрощення візового режиму, якось не так впливають на процеси співпраці провідних туроператорів і консульств. Не так консульств, як органів влади країн ЄС, які дають рекомендації своїм консульствам в Україні», - заявив І.ГОЛУБАХА.

Як вважають туроператори, проблему необхідно вирішувати на державному рівні, оскільки консульства зарубіжних держав тільки виконують розпорядження вищих органів у своїх країнах.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Україна і Європейський Союз, за підсумками засідання Ради з питань співпраці в Люксембурзі, підписали угоду про спрощення візового режиму.

Угода про спрощення візового режиму передбачає, зокрема, полегшення на взаємній основі видачі віз для осіб, які мають намір знаходитися в країні строком до 90 діб, на 180 діб.

У документі обумовлена фіксована ціна візового збору - 35 євро.

Крім того, угода передбачає надання безкоштовних віз певним категоріям громадян. Зокрема, йдеться про близьких родичів, членів офіційних делегацій, членів уряду, парламенту, ряду органів місцевої влади, Конституційного і Верховного судів, учнів, студентів, аспірантів, а також вчителів, які їх супроводжують, інвалідів разом із особами, які їх супроводжують, осіб, які подорожують із гуманітарною метою, зокрема тих, які виїжджають на лікування, і осіб, які їх супроводжують.

Крім того, безкоштовні візи одержуватимуть ті, хто відвідує хворих родичів, учасники міжнародних спортивних змагань і особи, які їх супроводжують, учасники наукових, культурних і творчих програм, учасники програм обміну між містами-побратимами, журналісти, пенсіонери, водії, які здійснюють міжнародні перевезення, члени екіпажів, зокрема екіпажів поїздів.

В угоді передбачається можливість видачі багаторазових віз і довгострокових – до 5 років.

За новою угодою, в разі відмови в оформленні візи, консул повинен пояснити громадянину причину відмови.

Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Велику Британію.

Угоду повинна ще затвердити ВР.