Путін і Саакашвілі: Олімпіада в Сочі зміцнить мир на Кавказі

Президенти Росії і Грузії Володимир Путін і Михайло Саакашвілі в телефонній розмові висловили впевненість, що проведення зимової Олімпіади-2014 в російському місті-курорті Сочі допоможе зміцненню миру і взаєморозуміння на Кавказі, повідомила прес-служба Кремля.

Російсько-грузинські відносини ускладнилися у вересні минулого року, коли в Грузії було затримано п`ятеро російських військовослужбовців, чотирьом з яких грузинські власті висунули звинувачення в шпигунстві. Однією з головних "больових точок" у взаєминах двох країн залишаються невизнані республіки Південна Осетія і Абхазія, які в односторонньому порядку оголосили про вихід із складу Грузії.

Як повідомила прес-служба Кремля, телефонна розмова президентів відбулася за ініціативою грузинської сторони. Саакашвілі, привітавши Путіна з перемогою Сочі, назвав це великим успіхом Росії.

"З обох боків була висловлена впевненість, що проведення на півдні Росії такого масштабного заходу світового значення сприятливо позначиться на ситуації у всьому регіоні, сприятиме зміцненню миру і взаєморозуміння на Кавказі", - зазначається в повідомленні

РІА "Новости"