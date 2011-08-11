У міністерстві оборони Естонії - стрілянина і вибухи

У будівлі міністерства оборони Естонії, де раніше невідомий відкрив вогонь, поновилася стрілянина, повідомляє ERR. Крім того, за даними видання, приблизно в 16:50 за місцевим часом "в будівлі прозвучали вибухи".

Чи пов`язані стрілянина і вибухи з проведенням поліцейської операції з нейтралізації злочинця, джерело не уточнює. DELFI, з свого боку, повідомило, що перед відновленням стрілянини в будівлю увірвалися десятки поліцейських в бронежилетах і в масках.

Всі співробітники міністерства на цей момент вже евакуйовані, повідомляє Лента.ру. Приблизно в 15:30 за місцевим часом в будівлі міністерства пролунало декілька пострілів. Після цього співробітники відомства стали спішно залишати будівлю, деякі вистрибували з вікон. Прилегла територія була оточена поліцією.