Україна може запропонувати Китаю кораблі, танки, літаки, радари

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав керівництво КНР поглиблювати співпрацю з Україною у галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з начальником Генерального штабу Народно-Визвольної армії Китаю (НВАК) Бінде ЧЕНЕМ.

На думку М.АЗАРОВА, саме в авіакосмічній галузі зосереджені найбільші перспективи для військово-технічної співпраці між КНР і Україною.

«Особливо хотів би звернути увагу на авіабудування. Китайській авіабудівній корпорації і українському підприємству «Антонов» необхідно поглиблювати співпрацю. Ми можемо співробітничати у створенні важкого транспортного літака», - відзначив М.АЗАРОВ.

Звертаючись до представників китайської делегації, він також повідомив про презентацію модернізованого українським підприємством «Мотор Січ» вертольота Мі-8Т, яка відбулася вчора, 11 серпня,

«Вчора я був на українському підприємстві, що виробляє двигуни для вертольотів і літаків. Я був дуже здивований високою економічністю наших двигунів – порівняно із зарубіжними аналогами український двигун за однакової потужності споживає на 18% менше пального», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр також висловив упевненість у розвитку українсько-китайської співпраці у сфері розробки різних видів озброєнь і військової техніки.

«Ми могли б співробітничати у створенні великотоннажних кораблів, танкобудуванні, розробці засобів ППО. Україна має великий потенціал у сфері радарної техніки – знаменитий «Стелс» чудово визначається нашими радарами», - додав прем`єр-міністр.

Підсумовуючи, М.АЗАРОВ відзначив, що розглядає візит начальника Генштабу НВАК до України як серйозний крок з активізації українсько-китайських взаємовідносин.

У свою чергу генерал-полковник Б.ЧЕНЬ відзначив, що китайське керівництво приділяє велику увагу співпраці з Україною.