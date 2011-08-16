Президент США сів на автобус і поїхав рятувати становище

Президент США Барак Обама вирушив у тур по трьох штатах, впродовж якого має намір відповісти на критику на свою адресу у зв`язку з проблемами американської економіки, повідомляє Бі-бі-сі.

Обама починає автобусний тур зі штату Міннесота, пізніше він планує відвідати Іллінойс і Айову.

У кожному штаті Обама має намір зустрітися з виборцями, щоб відновити їх довіру перед президентськими виборами 2012 року.

Саме у цих трьох штатах Обама отримав перемогу на виборах в 2008 році.