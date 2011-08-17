У Торонто померла донька Степана Бандери

У Торонто на 64-му році життя пішла з життя Леся Бандера - донька лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери.

Як передає «Українська правда», онук провідника ОУН Степан БАНДЕРА повідомив, що вчора в Торонто не стало його тітки - Лесі Бандери.

Л.Бандера народилась у 1947 році в Німеччині, де мешкав із родиною лідер проводу Організації Українських Націоналістів (революційної).

Всього у Степана Бандери було троє дітей - Наталка, Андрій і Леся.

Батька Степана Бандери - священика Андрія Бандеру розстріляли працівники НКВД у Києві влітку 1941 року.