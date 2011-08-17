У Торонто померла донька Степана Бандери
14:11, 17 серпня 2011Світ
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На 64-му році життя
У Торонто на 64-му році життя пішла з життя Леся Бандера - донька лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери.
Як передає «Українська правда», онук провідника ОУН Степан БАНДЕРА повідомив, що вчора в Торонто не стало його тітки - Лесі Бандери.
Л.Бандера народилась у 1947 році в Німеччині, де мешкав із родиною лідер проводу Організації Українських Націоналістів (революційної).
Всього у Степана Бандери було троє дітей - Наталка, Андрій і Леся.
Батька Степана Бандери - священика Андрія Бандеру розстріляли працівники НКВД у Києві влітку 1941 року.
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