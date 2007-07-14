Обговорено все - від дренажного тунелю до візиту Президента

Яценюк в Ашгабаті обговорив питання проведення в Києві засідання українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва

Ашгабат. 14 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК в ході робочого візиту до Туркменістану 13 липня обговорив із заступником голови Кабінету Міністрів, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом МЕРЕДОВИМ питання проведення цього року в Києві засідання спільної українсько-туркменської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, після переговорів А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістам, що сторони розглянули реалізацію можливих спільних програм, наукових обмінів, проектів в галузі інформаційних технологій, а також добудови дренажно-комунікаційного тунелю під Ашгабатом.

Сторони висловили задоволення тим, що Україна на виконання раніше досягнутих домовленостей виконала свої зобов’язання і нещодавно відновила будівництво мосту через річку Амудар’ю. Також сторони обговорили реалізацію енергетичних проектів як на двосторонньому рівні, так і з залученням третіх сторін, в тому числі Афганістану.

Окрім цього, було обговорено підготовку візиту Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА в Україну в поточному році. Зараз відбувається погодження термінів візиту і документів, які можуть бути підписані, сказав А.ЯЦЕНЮК.

Р.МЕРЕДОВ передав керівництву України вітання від Президента Туркменістану.